{"_id":"6279fdd29db806412a6ea599","slug":"three-arrested-with-four-stolen-bikes","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"गोरखपुर: चोरी की चार बाइक के साथ तीन गिरफ्तार, पुलिस ने किया खुलासा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर। Published by: vivek shukla Updated Tue, 10 May 2022 11:23 AM IST