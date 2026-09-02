Gorakhpur News: चौरीचौरा में बंद घर में चोरी, जेवर-नकदी ले गए चोर

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बैजनाथ साहनी के दो बेटे विदेश में रहते हैं। घर की देखरेख के लिए उन्होंने चाबी पड़ोस में रहने वाले भतीजे को दे रखी थी। सोमवार रात चोर घर में घुसे और जेवर व नकदी समेटकर भाग गए। तहरीर के मुताबिक, चोरी गए सामान की मात्रा और कीमत का अभी पता नहीं चल सका है। परिवार के सूरत से लौटने के बाद ही नुकसान का आकलन हो सकेगा। घर की निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, लेकिन पुलिस की जांच में वे पहले से बंद मिले। लिहाजा वारदात का फुटेज नहीं मिल सका। पुलिस अब आसपास के मकानों और रास्तों पर लगे कैमरों की रिकॉर्डिंग खंगाल रही है। प्रभारी निरीक्षक वेद प्रकाश शर्मा ने बताया कि उपेंद्र साहनी की तहरीर पर अज्ञात चोरों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। आसपास के सीसीटीवी कैमरों और अन्य माध्यमों से जांच की जा रही है।