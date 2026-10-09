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Gorakhpur News: गोलघर में अब 16 नहीं, 13 फीट की होगी मूर्ति

Fri, 09 Oct 2026 03:03 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर Updated Fri, 09 Oct 2026 03:03 AM IST
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The statue in Golghar will now be 13 feet tall, not 16.
गोरखपुर। गोलघर में स्थापित होने वाली मूर्ति की ऊंचाई अब 16 फीट के बजाय 13 फीट होगी। पुलिस प्रशासन की ओर से तय मानकों का पालन करने के लिए समिति ने प्रतिमा की ऊंचाई तीन फीट कम करने का निर्णय लिया है। पहले 16 फीट ऊंची मूर्ति बनाने की तैयारी थी और उसी हिसाब से निर्माण कराया जा रहा था। 16 फीट ऊंची प्रतिमा के निर्माण की जानकारी मिलने पर पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और निर्माणाधीन मूर्ति का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने समिति के पदाधिकारियों को निर्धारित गाइडलाइन के अनुरूप प्रतिमा तैयार कराने के निर्देश दिए। इसके बाद समिति ने ऊंचाई कम करने पर सहमति जताई। समिति के सचिव दीपक जायसवाल ने बताया कि अब मूर्ति की ऊंचाई 13 फीट रखी जाएगी। इसके लिए निर्माणाधीन प्रतिमा में आवश्यक बदलाव किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन के सभी दिशा-निर्देशों का पालन किया जाएगा और तय मानकों के अनुरूप ही प्रतिमा स्थापित होगी।
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