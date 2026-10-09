Gorakhpur News: मोबाइल छीनैती के तीन आरोपी गिरफ्तार, फोन बरामद

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पिपराइच। बेला क्षेत्र में मोबाइल छीनैती की घटना का पुलिस ने खुलासा करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से छीना गया मोबाइल फोन समेत दो अन्य मोबाइल बरामद किए गए हैं।पुलिस के अनुसार, बुधवार रात टीम क्षेत्र में गश्त कर रही थी और संदिग्ध लोगों की जांच की जा रही थी। इसी दौरान वसंतपुर के पास तीन युवकों को रोककर पूछताछ की गई। उनकी पहचान गब्बर सिंह (32), रामनाथ साहनी (20) और शिवमंगल सिंह (22), निवासी वसंतपुर थाना पिपराइच के रूप में हुई। तलाशी के दौरान गब्बर सिंह और शिवमंगल सिंह के कब्जे से मोबाइल बरामद हुआ। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि दो सितंबर को गोविंदपुर के रास्ते जाते समय मौका पाकर एक लड़की के हाथ से मोबाइल छीन लिया था। पुलिस के मुताबिक आरोपी कुछ दिनों तक फोन इस्तेमाल करने के बाद उसे बेचने की तैयारी में थे। थानाध्यक्ष अनूप सिंह ने बताया कि तीनों आरोपियों को बुधवार रात करीब 1:35 बजे गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के खिलाफ न्यायिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है।