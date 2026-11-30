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डॉ. थापा ने कहा कि गोरखपुर के साथ नेपाल के संबंध सदियों पुराने हैं। नेपाल के लोग गुरु गोरखनाथ की पूजा करते हैं और वहां उनका मंदिर भी है। गोरखपुर और नेपाल के बीच सांस्कृतिक संबंधों के साथ सामाजिक जुड़ाव भी गहरा है। नेपाल के युवा भारतीय गोरखा सेना में भर्ती होने के लिए यहां आते हैं। नेपाल के कुछ पुराने लोकगीतों में भी गोरखपुर रेलवे का उल्लेख मिलता है। इनमें प्रेमी के गोरखपुर से ट्रेन पकड़कर भारत जाने का जिक्र किया गया है।उन्होंने अपने प्रतिनिधिमंडल में शामिल अन्य सदस्यों का परिचय भी कराया। इनमें कल्चर काउंसलर छवि लाल सुबेदी और काउंसलर पब्लिक अफेयर्स एसएसपी प्रकाश मल्ल शामिल रहे। उन्होंने कहा कि भारत और नेपाल की खुली सीमा दोनों देशों के लिए साझा अवसरों के साथ कुछ चुनौतियां भी लेकर आती है। सीमा पार होने वाली आपराधिक गतिविधियों पर नियंत्रण और समन्वय में प्रकाश मल्ल की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है।प्रधानमंत्रियों की मुलाकात से मजबूत हुए संबंधडॉ. थापा ने भारत और नेपाल के प्रधानमंत्रियों के बीच हालिया मुलाकात का उल्लेख करते हुए कहा कि यह दोनों देशों के संबंधों के लिहाज से महत्वपूर्ण रही। बैठक में विकास, सीमा, संस्कृति और नेपाल के विकास में भारत के सहयोग सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। दोनों देशों के बीच सदियों पुराने संबंधों को भविष्य में और मजबूत बनाने पर भी सहमति बनी।यूपी के विकास से लेंगे सीखडॉ. थापा ने कहा कि भारत और नेपाल के सांस्कृतिक संबंध राम और सीता के समय से चले आ रहे हैं। अयोध्या से जनकपुर तक रेल सेवा की शुरुआत भी इसी सांस्कृतिक जुड़ाव का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में विकास के लिए किए जा रहे प्रयासों से नेपाल भी सीखना चाहता है, ताकि वहां भी ऐसी योजनाओं को अपनाकर विकास को गति दी जा सके।निवेश और व्यापार में साझेदारी बढ़ाने पर जोरडॉ. थापा ने कहा कि भारत नेपाल में विदेशी निवेश करने वाला प्रमुख देश है। दोनों देशों के बीच निवेश और व्यापार की संभावनाएं लगातार बढ़ रही हैं। नेपाल के चौधरी ग्रुप की भारत के कई राज्यों में औद्योगिक इकाइयां हैं। इनमें हरियाणा, असम, सिक्किम और कोलकाता सहित अन्य स्थान शामिल हैं। इसके अलावा भारतीय आईटी कंपनियों में भी नेपाली प्रतिभाओं और निवेश की भागीदारी है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापारिक विचारों, तकनीक और निवेश का आदान-प्रदान बढ़ाने की जरूरत है। इससे न केवल आर्थिक संबंध मजबूत होंगे, बल्कि विकास के नए अवसर भी पैदा होंगे।