Gorakhpur News: जिसने भिजवाया जेल, उस पर रुख नरम जो बचाव में खड़ा हुआ, उस पर तल्ख

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जफर अमीन डक्कू से जुड़े जमीन विवाद को लेकर भी पार्टी के अंदर तरह-तरह की चर्चाएं हैं। सपा से जुड़े सूत्रों के अनुसार, जब प्रदेश में सपा की सरकार थी व आजम खां नगर विकास मंत्री थे, उस समय डक्कू का राजनीतिक प्रभाव काफी था। सूत्रों का दावा है कि उन्होंने कई लोगों की मदद की थी। एक पूर्व भाजपा पार्षद से उनक संबंध होने की भी चर्चा है।सूत्रों के अनुसार, दोनों के बीच आज भी अच्छे संबंध हैं। सपा से जुड़े लोगों के बीच एक अन्य हिंदूवादी नेता से डक्कू के संबंधों को लेकर भी चर्चा है। हालांकि, इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी है।कहा जा रहा है कि कुछ लोगों के कहने पर डक्कू अपने समर्थकों के साथ विवादित जमीन पर पहुंचे थे। इस दौरान वहां विवाद हुआ। सपा जिलाध्यक्ष ब्रजेश गौतम का कहना है कि डक्कू कई बार एसएसपी के साथ बैठकर चाय पी चुके हैं। वहीं, सपा से जुड़े सूत्रों का दावा है कि घटना वाले दिन रात करीब नौ बजे तक पुलिस डक्कू के साथ थी और उनके पक्ष में नजर आ रही थी। सूत्रों का यह भी कहना है कि जमीन विवाद होने के कारण मौके पर राजस्व विभाग के कर्मचारियों की मौजूदगी जरूरी थी।वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस डक्कू को थाने लेकर आई। चर्चा है कि पहले उनके खिलाफ शांतिभंग की कार्रवाई की तैयारी थी लेकिन बाद में महिला के बयान के आधार पर गंभीर धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया गया। अब यह चर्चा भी है कि कुछ भाजपा नेता डक्कू पर लगी धाराओं को हटवाने के प्रयास में हैं। हालांकि, इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।