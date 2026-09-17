फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gorakhpur News ›   B.Sc. student stabbed to death in Gorakhpur; killed while sleeping at home.

यूपी: बरामदे में सो रहे बीएससी छात्र की चाकू मारकर हत्या, पिता के इलाज के लिए परिवार गया था बाहर

Thu, 17 Sep 2026 10:15 AM IST
Rohit Singh अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर
अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर Published by: Rohit Singh Updated Thu, 17 Sep 2026 10:15 AM IST
सार

बांसगांव थाना क्षेत्र के जयंतीपुर गांव में बृहस्पतिवार भोर घर के बाहर बरामदे में सो रहे बीएससी प्रथम वर्ष के छात्र की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान शुभम मिश्रा (19) के रूप में हुई है।

विज्ञापन
B.Sc. student stabbed to death in Gorakhpur; killed while sleeping at home.
मृतक शुभम मिश्रा की फाइल फोटो - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

बांसगांव थाना क्षेत्र के जयंतीपुर गांव में बृहस्पतिवार भोर घर के बाहर बरामदे में सो रहे बीएससी प्रथम वर्ष के छात्र शुभम मिश्रा (19) की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। तड़के करीब पांच बजे हुई वारदात की जानकारी मिलते ही गांव में चीख-पुकार मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल की जांच शुरू कर दी है। हत्या के कारण और हमलावरों के बारे में फिलहाल कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिल सकी है।

विज्ञापन


ग्रामीणों के मुताबिक, शुभम बुधवार रात खाना खाने के बाद घर के बाहर बरामदे में सोने चला गया था। परिवार के लोग उसके पिता स्वदेश मिश्रा के इलाज के लिए लखनऊ गए हुए थे। बताया गया कि स्वदेश की किडनी खराब है और उनका ट्रांसप्लांट कराने के लिए पूरा परिवार लखनऊ गया था। घर पर शुभम अकेला था। इसी दौरान भोर में अज्ञात हमलावर ने सोते समय उसके सिर पर चाकू से वार कर दिया।
विज्ञापन


घटना के बाद गंभीर हालत में शुभम को एंबुलेंस से पीएचसी ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। शुभम दो भाइयों और एक बहन में सबसे छोटा था। मां सुधा मिश्रा को घटना की सूचना दे दी गई है। परिजन लखनऊ से गोरखपुर के लिए रवाना हो गए हैं जबकि रिश्तेदार भी गांव पहुंचने लगे हैं। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed