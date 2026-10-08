Gorakhpur News: गोलघर में 16 फीट ऊंची होगी मां दुर्गा की प्रतिमा

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मां के स्वरूप की खासियत केवल उसकी भव्यता नहीं, बल्कि उसे सजाने का अनूठा अंदाज भी है। मां का मुकुट, वस्त्र और आभूषण तक मिट्टी से तैयार किए जा रहे हैं। कोलकाता के मूर्तिकार शिबू पाल पंडाल में ही मां की प्रतिमा को आकार दे रहे हैं। करीब 40 वर्षों से वह इसी स्थान पर मां की प्रतिमा बनाते आ रहे हैं। विज्ञापन

दुर्गा पूजा समिति के सचिव दीपक जायसवाल ने बताया कि वर्ष 1978 से यहां मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित की जा रही है। नवरात्र में दीपोत्सव, डांडिया समेत कई आयोजन होंगे। पूजा के दौरान यहां मेले जैसा माहौल रहता है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु मां के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। 21 अक्तूबर को विधि-विधान से मां की प्रतिमा का विसर्जन किया जाएगा। मां के स्वरूप की खासियत केवल उसकी भव्यता नहीं, बल्कि उसे सजाने का अनूठा अंदाज भी है। मां का मुकुट, वस्त्र और आभूषण तक मिट्टी से तैयार किए जा रहे हैं। कोलकाता के मूर्तिकार शिबू पाल पंडाल में ही मां की प्रतिमा को आकार दे रहे हैं। करीब 40 वर्षों से वह इसी स्थान पर मां की प्रतिमा बनाते आ रहे हैं।दुर्गा पूजा समिति के सचिव दीपक जायसवाल ने बताया कि वर्ष 1978 से यहां मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित की जा रही है। नवरात्र में दीपोत्सव, डांडिया समेत कई आयोजन होंगे। पूजा के दौरान यहां मेले जैसा माहौल रहता है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु मां के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। 21 अक्तूबर को विधि-विधान से मां की प्रतिमा का विसर्जन किया जाएगा।

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गोरखपुर। मां दुर्गा की भक्ति में डूबे शहर में इस बार गोलघर का दुर्गा दरबार श्रद्धालुओं के लिए खास आकर्षण का केंद्र बनने जा रहा है। गोलघर काली मंदिर के पास पंडाल में मां दुर्गा की 16 फीट ऊंची और 24 फीट चौड़ी भव्य प्रतिमा आकार ले रही है। मां का यह विशाल स्वरूप जैसे-जैसे तैयार हो रहा है, वैसे-वैसे पंडाल में भक्ति का रंग गहराता जा रहा है। पिछले वर्ष यहां मां की प्रतिमा 14 फीट ऊंची और 20 फीट चौड़ी थी।