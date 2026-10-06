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Gorakhpur News: वृद्धावस्था पेंशन की पहली किस्त 1.82 लाख रुपये खातों में भेजी गई

Tue, 06 Oct 2026 03:08 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर Updated Tue, 06 Oct 2026 03:08 AM IST
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The first installment of the old-age pension, amounting to 1.82 lakh, has been transferred to the accounts.
गोरखपुर। जिले के करीब 1.82 लाख वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थियों के बैंक खातों में वित्तीय वर्ष 2026-27 की पहली त्रैमासिक किस्त भेज दी गई है। लाभार्थी जून से ही पहली किस्त का इंतजार कर रहे थे।
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साथ ही पिछले वित्तीय वर्ष की करीब 81 हजार लाभार्थियों की लंबित चौथी किस्त भी खातों में भेजी गई है। विभाग के अनुसार दूसरी त्रैमासिक किस्त भी जल्द जारी की जाएगी।
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जिला समाज कल्याण अधिकारी महेंद्र कुमार ने बताया कि 80 वर्ष और उससे अधिक आयु के पेंशनरों को दो किस्तों में कुल 3000 रुपये मिलेंगे। पहली किस्त में 1500 और दूसरी में 1500 रुपये दिए जाएंगे। पहली किस्त मिलने के बाद शेष राशि के लिए कार्यालय के चक्कर लगाने या आईजीआरएस पर शिकायत करने की जरूरत नहीं है।
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