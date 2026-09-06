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Gorakhpur News: दर्शकों को पर्यावरण रक्षा में गिद्धों का महत्व बताया

Sun, 06 Sep 2026 02:35 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 06 Sep 2026 02:35 AM IST
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The audience was informed about the importance of vultures in environmental conservation.
गोरखपुर। अंतरराष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस के अवसर पर शनिवार को गोरखपुर चिड़ियाघर में जागरूकता रैली और गोष्ठी का आयोजन किया गया। इसमें प्राणी उद्यान आने वाले दर्शकों को गिद्धों के पर्यावरणीय महत्व और संरक्षण के प्रति जागरूक किया गया।
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प्राणी विज्ञान के निदेशक सूरज ने कहा कि गिद्ध पर्यावरण के महत्वपूर्ण अंग हैं। वे मृत जीवों और जैविक कचरे को नष्ट कर प्रकृति की सफाई में अहम भूमिका निभाते हैं। उपनिदेशक डॉ. योगेश प्रताप सिंह ने कहा कि गिद्ध वन्यजीवों, पालतू पशुओं और इंसानों में कई तरह के रोगों के प्रसार को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने लोगों से गिद्धों के घोंसलों को सुरक्षित रखने और उनके संरक्षण में सहयोग करने की अपील की। बायोलॉजिस्ट अक्षय बजाज ने गिद्धों की घटती संख्या पर चिंता जताते हुए कहा कि सामूहिक प्रयासों से इस महत्वपूर्ण वन्यजीव का पुन: संवर्धन किया जा सकता है। कार्यक्रम में अधिकारी-कर्मचारियों समेत सैकड़ों दर्शकों ने भाग लिया।
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