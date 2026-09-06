Gorakhpur News: दर्शकों को पर्यावरण रक्षा में गिद्धों का महत्व बताया

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प्राणी विज्ञान के निदेशक सूरज ने कहा कि गिद्ध पर्यावरण के महत्वपूर्ण अंग हैं। वे मृत जीवों और जैविक कचरे को नष्ट कर प्रकृति की सफाई में अहम भूमिका निभाते हैं। उपनिदेशक डॉ. योगेश प्रताप सिंह ने कहा कि गिद्ध वन्यजीवों, पालतू पशुओं और इंसानों में कई तरह के रोगों के प्रसार को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने लोगों से गिद्धों के घोंसलों को सुरक्षित रखने और उनके संरक्षण में सहयोग करने की अपील की। बायोलॉजिस्ट अक्षय बजाज ने गिद्धों की घटती संख्या पर चिंता जताते हुए कहा कि सामूहिक प्रयासों से इस महत्वपूर्ण वन्यजीव का पुन: संवर्धन किया जा सकता है। कार्यक्रम में अधिकारी-कर्मचारियों समेत सैकड़ों दर्शकों ने भाग लिया।