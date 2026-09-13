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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gorakhpur News ›   The grandfather of a minor female student had accused a teacher of exploitation and issuing threats; the teacher was arrested from Deediha Tiraha.

Gorakhpur News: छात्रा पर संबंध बनाने का दबाव डालने का आरोपी स्कूल प्रबंधक का शिक्षक बेटा गिरफ्तार

Sun, 13 Sep 2026 02:45 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर Updated Sun, 13 Sep 2026 02:45 AM IST
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The grandfather of a minor female student had accused a teacher of exploitation and issuing threats; the teacher was arrested from Deediha Tiraha.
गोला (गोरखपुर)। स्थानीय थाना क्षेत्र के एक निजी विद्यालय की नाबालिग छात्रा से संबंध बनाने का दबाव डालने के आरोप में पुलिस ने स्कूल प्रबंधक के शिक्षक बेटे प्रतीक कुमार त्रिपाठी (32) को शनिवार सुबह गिरफ्तार कर लिया। न्यायालय में पेश करने के बाद उसे जेल भेज दिया गया। आरोपी भीखाभार बुजुर्ग (जगरनाथपुर) गांव का रहने वाला है।
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थानाध्यक्ष चंद्र प्रकाश पांडेय के मुताबिक, 28 अगस्त को 15 वर्षीय छात्रा के बाबा ने तहरीर दी थी। तहरीर में आरोप लगाया गया था कि शिक्षक प्रतीक त्रिपाठी करीब चार महीने से उनकी पौत्री पर संबंध बनाने का दबाव बना रहा था। आरोप है कि शिक्षक नंबर कम करने और पढ़ाई प्रभावित करने की धमकी देकर छात्रा पर दबाव डालता था।
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तहरीर में विद्यालय में छात्रा के साथ आपत्तिजनक व्यवहार करने और उसके शोषण का भी आरोप लगाया गया था। पुलिस के अनुसार, इस शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ यौन उत्पीड़न, अश्लील हरकत, पीछा करने और डराने-धमकाने समेत अन्य गंभीर धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस के मुताबिक, इसी प्रकरण से संबंधित ऑडियो क्लिप 24 जुलाई को वायरल हुई थी।
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इसके अलावा शिक्षक के खिलाफ दूसरी प्राथमिकी भीम आर्मी से जुड़े प्रिंस आजाद की तहरीर पर अलग से दर्ज की गई थी। इस तहरीर में लगाए गए आरोपों के आधार पर आरोपी के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट समेत अन्य धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही थी। शनिवार सुबह करीब 8:35 बजे उसे देईडीहा तिराहे से गिरफ्तार कर लिया गया। एसपी दक्षिणी दिनेश कुमार पुरी ने बताया कि आरोपी को दोपहर बाद कोर्ट में पेश किया गया। जहां से उसे जेल भेज दिया गया।
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