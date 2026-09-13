हवाला का शक: 18 लाख रुपये के साथ रेलवे स्टेशन से पकड़ा गया बिहार का व्यापारी, भाई नेपाल में करता है कारोबार

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विज्ञापन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म तीन से बिहार के एक व्यापारी को जीआरपी और आरपीएफ की टीम ने 18 लाख रुपये नगद के साथ पकड़ा है। पूर्वी चंपारण के आदापुर क्षेत्र का रहने वाला संजय कुमार गुप्ता रकम के संबंध में कोई वैध कागजात नहीं दिखा सका।

जांच में पता चला कि रक्सौल बाॅर्डर क्षेत्र में व्यापारी की दुकान है और उसका भाई नेपाल में कारोबार करता है। सूचना पर पहुंची आयकर विभाग की टीम युवक को हिरासत में लेकर हवाला नेटवर्क से जुड़े होने के बिंदु पर भी पूछताछ कर रही है।

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जानकारी के मुताबिक, शुक्रवार शाम करीब सात बजे जीआरपी को सूचना मिली थी कि एक युवक बैग में भारी मात्रा में नकद रुपये लेकर जा रहा है। सूचना पर जीआरपी और आरपीएफ की टीम ने स्टेशन परिसर में चेकिंग शुरू कर दी। प्लेटफॉर्म तीन से एक युवक बैग लिए संदिग्ध दिखा।

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टीम ने उसकी तलाशी ली तो उसके पास 18 लाख रुपये नकद मिले। पकड़े गए युवक की पहचान पूर्वी चंपारण के विशुनपुरवा निवासी संजय कुमार गुप्ता (40 वर्ष) के रूप में हुई है। संजय को हिरासत में लेकर जीआरपी थाने लाया गया और रकम कब्जे में ले ली गई।

जीआरपी थाना प्रभारी अनुज सिंह ने बरामदगी की सूचना अधिकारियों के साथ ही आयकर विभाग के उपनिदेशक (जांच), यूनिट गोरखपुर को दी। पूछताछ में संजय ने बताया कि बैंक रोड स्थित अग्रसेन तिराहे के पास उसे सतीश उपाध्याय से 18 लाख रुपये मिले थे।

वह रकम लेकर बिहार जा रहा था। जांच के दौरान पता चला कि संजय की नेपाल के रक्सौल बॉर्डर क्षेत्र में दुकान है। इसके बाद पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि गोरखपुर से उसे रकम किस उद्देश्य से दी गई थी और बिहार में वह इसे किसे देने वाला था।

रकम देने वाले सतीश उपाध्याय की भूमिका भी जांच के दायरे में है। हालांकि सतीश के बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं मिल सकी है। आयकर विभाग की टीम पूरे मामले को हवाला नेटवर्क से जोड़कर जांच कर रही है।