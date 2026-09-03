Gorakhpur News: तीन घंटे की देरी से स्पाइसजेट के विमान ने दिल्ली के लिए भरी उड़ान

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गोरखपुर। दिल्ली से आने वाली स्पाइसजेट की फ्लाइट बुधवार को निर्धारित समय से दो घंटे 15 मिनट की देरी से गोरखपुर एयरपोर्ट पहुंची। इसके कारण दिल्ली जाने वाले यात्रियों को करीब तीन घंटे तक इंतजार करना पड़ा। एयरफोर्स से विशेष अनुमति मिलने के बाद विमान ने रात 10:15 बजे दिल्ली के लिए उड़ान भरी। स्पाइसजेट की फ्लाइट के गोरखपुर पहुंचने का निर्धारित समय शाम 6:30 बजे था। इसी विमान को यात्रियों को लेकर शाम सात बजे दिल्ली रवाना होना था। दिल्ली जाने वाले यात्री निर्धारित समय से करीब एक घंटे पहले शाम पांच बजे ही एयरपोर्ट पहुंच गए थे। सुरक्षा जांच पूरी होने के बाद उन्हें टर्मिनल के अंदर बैठा दिया गया। विमान का इंतजार कर रहे यात्रियों को करीब दो घंटे 15 मिनट बाद राहत मिली जब फ्लाइट रात 8:15 बजे गोरखपुर एयरपोर्ट पहुंची। इसके बाद रात नौ बजे यात्रियों को विमान में बैठाया गया। हालांकि उड़ान के लिए निर्धारित समय पहले ही बीत चुका था। एयरपोर्ट निदेशक संजय कुमार ने बताया कि विशेष अनुमति मिलने के बाद स्पाइसजेट के विमान ने रात 10:15 बजे दिल्ली के लिए उड़ान भरी।