गोरखपुर में बड़ी घटना: महिला का निर्वस्त्र शव बरामद, पास में चप्पल-मोबाइल मिला; रेप के बाद हत्या की आशंका

झंगहा थाना क्षेत्र स्थित गहिरा गांव में गुरुवार की सुबह एक महिला का निर्वस्त्र शव मिलने से सनसनी फैल गई है। आशंका जताई जा रही है कि महिला के साथ रेप के बाद उसकी हत्या कर शव फेंका गया है । शव से थोड़ी दूर पर ही चप्पल और मोबाइल फोन मिला है जिसे पुलिस ने कब्जे में ले लिया है।

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महिला के शव की पहचान नहीं हो सकी है। महिला के गले पर चोट के निशान है। मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों ने पुलिस को जानकारी दी। सूचना मिलते ही हड़कंप मच गया है। मौके पर एसपी नॉर्थ ज्ञानेंद्र कुमार फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल किया। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य संकलन किया है और जांच पड़ताल में जुट गई है। घटनास्थल को सील कर दिया गया है।