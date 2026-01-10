Gorakhpur News: स्काॅर्पियो ने बाइक में मारी टक्कर, सवार दंपती की मौत

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संवाद न्यूज एजेंसीगगहा। थाना क्षेत्र के गोबरहिया-रकहट मार्ग पर शुक्रवार दोपहर एक भीषण सड़क हादसा हुआ। नवाचक नौअर चौराहे के पास अनियंत्रित स्काॅर्पियो ने बाइक में टक्कर मार दी। इससके सवार दंपती गंभीर रूप से घायल हो गया। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।जानकारी के अनुसार, नवाचक निवासी राम नयन निषाद (60) पत्नी हिंसा देवी (55) को बाइक पर बैठाकर गगहा की ओर जा रहे थे। वे नवाचक नौअर चौराहे के पास पहुंचे, तभी गोबरहिया की तरफ से आ रही तेज रफ्तार स्काॅर्पियो ने सामने से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों सड़क पर गिर गए और गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें नजदीकी निजी अस्पताल ले जाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए चिकित्सकों ने उन्हें जिला अस्पताल गोरखपुर रेफर कर दिया। अस्पताल में उपचार के दौरान दोनों ने दम तोड़ दिया।उधर, हादसे के बाद स्काॅर्पियो चालक मौके से गाड़ी सहित भाग गया। सूचना मिलते ही गगहा पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मुआयना किया। थाना प्रभारी अंजुल चतुर्वेदी ने बताया कि शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए गए हैं। भागे हुए चालक की तलाश की जा रही है।