Gorakhpur News: सरयू नदी पहुंची खतरे के निशान से 1.15 मीटर ऊपर, 23 गांव बाढ़ से प्रभावित

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गोरखपुर। सरयू का जलस्तर लगातार बढ़ने से नदी बरहज में खतरे के निशान से 1.15 मीटर ऊपर पहुंच गई है। जबकि अयोध्या में इसका जलस्तर खतरे के निशान से 36 सेमी ऊपर है। इसकी वजह से गोला तहसील के 23 गांव बाढ़ के पानी से घिर गए हैं। जलस्तर बढ़ने पर खजनी तहसील के भी कुछ गांव पानी से घिरे हैं, लेकिन आपदा विभाग को इसकी जानकारी नहीं है। गोला तहसील में लंच पैकेट व राशन किट वितरित किया जा रहा है।केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सरयू नदी अयोध्या से लेकर बरहज तक खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इसकी वजह से गोला तहसील के 23 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। प्रशासन की तरफ से इन गांवों में हर रोज 1800 लंच पैकेट कम्युनिटी किचन में तैयार कराकर बांटा जा रहा है। बृहस्पतिवार को 195 राशन किट बांटा गया है। इन गांवों में आवागमन के लिए 22 नावों को लगाया गया है। प्रशासन की नजर लगातार इन गांवों पर लगी है। पशुओं के लिए कई जगहों पर भूसा का भी वितरण कराया गया।