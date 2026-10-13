Gorakhpur News: 1705 आंगनबाड़ी और सहायिकाओं के पदों पर होगी भर्ती

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आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के आवेदनों की जांच की जाएगी। जांच के बाद मेरिट के आधार पर उनका चयन होगा। केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार, आंगनबाड़ी और सहायिकाओं के लिए शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट पास रखी गई है। हालांकि, उनकी मेरिट परास्नातक की योग्यता पर तय की जाएगी। दोनों पदों के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष होनी चाहिए। आवेदक को उसी ग्राम पंचायत या वार्ड का निवासी होना अनिवार्य है जहां आंगनबाड़ी केंद्र स्थित हैं। भर्ती प्रक्रिया के लिए एक चयन समिति का गठन किया गया है। इस समिति की अध्यक्षता मुख्य विकास अधिकारी करेंगे। संवाद विज्ञापन

आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के आवेदनों की जांच की जाएगी। जांच के बाद मेरिट के आधार पर उनका चयन होगा। केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार, आंगनबाड़ी और सहायिकाओं के लिए शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट पास रखी गई है। हालांकि, उनकी मेरिट परास्नातक की योग्यता पर तय की जाएगी। दोनों पदों के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष होनी चाहिए। आवेदक को उसी ग्राम पंचायत या वार्ड का निवासी होना अनिवार्य है जहां आंगनबाड़ी केंद्र स्थित हैं। भर्ती प्रक्रिया के लिए एक चयन समिति का गठन किया गया है। इस समिति की अध्यक्षता मुख्य विकास अधिकारी करेंगे। संवाद

गोरखपुर। बाल विकास व सेवा पुष्टाहार विभाग में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के 1705 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो गई है। गोरखपुर मंडल में कुल 881 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और 824 सहायिकाओं के पद रिक्त हैं। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि पांच से बढ़ाकर अब 15 अक्तूबर कर दी गई है।