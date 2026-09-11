राजघाट हादसा : कमेटी ने किया निरीक्षण, जांच तेज

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कमेटी ने घटनास्थल पर गुंबद के निर्माण, इस्तेमाल की गई सामग्री और मौके की स्थिति का जायजा लिया। अधिकारियों ने निर्माण की गुणवत्ता, तकनीकी मानकों के पालन और हादसे के संभावित कारणों से जुड़े बिंदुओं की जानकारी जुटाई। जांच में निर्माण से संबंधित दस्तावेजों और अन्य तकनीकी पहलुओं को भी शामिल किया जा रहा है। उधर, राजघाट थाने में हिरासत में लिए गए ठेकेदारों और सिंचाई विभाग से जुड़े अधिकारियों से पुलिस की पूछताछ जारी है। पुलिस का मुख्य फोकस गुंबद की डिजाइन, निर्माण में इस्तेमाल सामग्री की गुणवत्ता और निर्माण कार्य की निगरानी पर है। एसपी सिटी निमिष पाटील ने बताया कि मामले में सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ के साथ उपलब्ध साक्ष्यों का मिलान किया जा रहा है। जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।