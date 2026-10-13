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Gorakhpur News: चिड़ियाघर में पहली बार बढ़ा अजगर का कुनबा

Tue, 13 Oct 2026 03:08 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 03:08 AM IST
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Python family grows at the zoo for the first time.
चिड़ियाघर में अजगर। स्रोत : चिड़ियाघर
गोरखपुर। शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान में पहली बार अजगरों का कुनबा बढ़ा है। यहां अब इनकी संख्या आठ हो गई है। वर्ष 2021 में विनोद वन से अजगरों को चिड़ियाघर लाया गया था। इसके बाद से इनकी देखरेख की जा रही थी। अब इनकी संख्या बढ़ने से चिड़ियाघर में वन्यजीवों की संख्या में भी इजाफा हुआ है।
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चिड़ियाघर में अजगरों को सुरक्षित माहौल में रखा गया है। उनकी देखभाल के लिए नियमित रूप से भोजन और स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्थाएं की जाती हैं। अजगरों के प्रजनन और उनके बच्चों के सुरक्षित रहने के लिए अनुकूल वातावरण जरूरी होता है। ऐसे में इनकी संख्या बढ़ना चिड़ियाघर के लिए अहम माना जा रहा है। अजगर बड़े आकार के सांप होते हैं। ये जहरीले नहीं होते बल्कि अपने शिकार को शरीर से लपेटकर पकड़ते हैं। जंगलों में इनकी अहम भूमिका होती है।
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ये छोटे स्तनधारियों और अन्य जीवों की संख्या को संतुलित रखने में मदद करते हैं। उप निदेशक डॉ. योगेश प्रताप सिंह ने बताया कि वन्यजीवों की देखभाल और उनके संरक्षण पर ध्यान दिया जाता है। अजगरों की संख्या बढ़ने से पर्यटकों को भी इन्हें देखने का मौका मिलेगा।
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