Gorakhpur News: चिड़ियाघर में पहली बार बढ़ा अजगर का कुनबा

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चिड़ियाघर में अजगरों को सुरक्षित माहौल में रखा गया है। उनकी देखभाल के लिए नियमित रूप से भोजन और स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्थाएं की जाती हैं। अजगरों के प्रजनन और उनके बच्चों के सुरक्षित रहने के लिए अनुकूल वातावरण जरूरी होता है। ऐसे में इनकी संख्या बढ़ना चिड़ियाघर के लिए अहम माना जा रहा है। अजगर बड़े आकार के सांप होते हैं। ये जहरीले नहीं होते बल्कि अपने शिकार को शरीर से लपेटकर पकड़ते हैं। जंगलों में इनकी अहम भूमिका होती है।ये छोटे स्तनधारियों और अन्य जीवों की संख्या को संतुलित रखने में मदद करते हैं। उप निदेशक डॉ. योगेश प्रताप सिंह ने बताया कि वन्यजीवों की देखभाल और उनके संरक्षण पर ध्यान दिया जाता है। अजगरों की संख्या बढ़ने से पर्यटकों को भी इन्हें देखने का मौका मिलेगा।