Gorakhpur News: सुरक्षा को लेकर पुलिस अलर्ट, डीआईजी और एसएसपी ने किया पैदल गश्त

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इस दौरान अधिकारियों ने प्रमुख बाजारों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। उन्होंने सुरक्षा इंतजाम, यातायात व्यवस्था और पार्किंग प्रबंधन की स्थिति देखी। साथ ही पटाखों की दुकानों पर अग्नि सुरक्षा के इंतजाम, अग्निशमन उपकरणों की उपलब्धता और सुरक्षा मानकों की जांच की।अधिकारियों ने पुलिसकर्मियों को भीड़भाड़ वाले इलाकों में विशेष सतर्कता बरतने, संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने और यातायात व्यवस्था सुचारु बनाए रखने के निर्देश दिए। पैदल गश्त के दौरान एसपी सिटी, एसपी क्राइम, सीओ कोतवाली समेत अन्य पुलिस अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे।उधर, त्योहारों के मद्देनजर एसपी उत्तरी ने चौरीचौरा थाना क्षेत्र में भी सुरक्षा व्यवस्था परखी। उन्होंने प्रमुख बाजारों, भीड़भाड़ वाले स्थानों और संवेदनशील इलाकों में पैदल गश्त की। इस दौरान स्थानीय पुलिस अधिकारियों को शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने, बाजारों में सतर्क निगरानी करने और आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। गश्त में प्रभारी निरीक्षक चौरीचौरा सहित अन्य पुलिसकर्मी शामिल रहे।