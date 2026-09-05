Gorakhpur News: वारंट लेकर डा. अय्यूब के अस्पताल पहुंची पुलिस, करती रही इंतजार

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कोतवाली प्रभारी अतुल कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि डा. अय्यूब के विरुद्ध एनआइ एक्ट के एक मामले में वारंट जारी हुआ है। वह पुलिस को नहीं मिल रहे थे। शुक्रवार को उनके अस्पताल में मौजूद होने की सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस टीम वारंट के संबंध में कार्रवाई के लिए पहुंची थी। उधर, शुक्रवार रात साढ़े 10 बजे अचानक पुलिस टीम के अस्पताल पहुंचने से वहां मौजूद कर्मचारियों में हलचल मच गई। पुलिस ने डा. अय्यूब के संबंध में जानकारी लेने के साथ उनसे मुलाकात का प्रयास किया, लेकिन कर्मचारियों ने उनके आपरेशन में व्यस्त होने की जानकारी दी।इधर, जिले में हाल में एक पुलिसकर्मी द्वारा बालिका से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। इस प्रकरण को लेकर डा. अय्यूब की ओर से शनिवार को सिद्धार्थनगर के शोहरतगढ़ से रैली निकालने की योजना है। रैली की सूचना के बाद पुलिस अचानक हरकत में आई और पुराने मामले में वारंट लेकर उनके अस्पताल और आवास पर पहुंची। सूत्रों की माने तो पुलिस वारंट के बहाने डा. अय्यूब पर रैली न निकालने का दबाव बनाने पहुंची। रैली का आयोजन निरस्त करने पर पुलिस वापस लौट जाती, अगर वह रैली निरस्त नहीं करते तो पुलिस उन्हें वारंट के तहत गिरफ्तार करती। हालांकि कार्रवाई और कार्यक्रम से कोई संबंध है या नहीं, इसकी आधिकारिक पुष्टि पुलिस की तरफ से नहीं की गई है। खबर लिखे जाने तक पुलिस की टीम डा. अय्यूब से मुलाकात के लिए मौजूद थी।