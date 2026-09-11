कमरे में मिली इंजीनियर की लाश: चार दिन से बंद मकान से आई दुर्गंध, सोफा सेट पर मिला शव, पड़ोसियों ने दी सूचना

पुलिस ने घटना की जानकारी अभिषेक के परिवार के लोगों को दे दी है। उनके आने का इंतजार किया जा रहा है। पुलिस आसपास के लोगों से भी पूछताछ कर रही है। कमरे में किसी तरह के संघर्ष या अन्य संदिग्ध स्थिति के संकेत हैं या नहीं, इसकी भी जांच की जा रही है। सीओ कैंट कीर्ति निधि आनंद ने बताया कि दरवाजा अंदर से बंद था। सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की वास्तविक वजह स्पष्ट होगी।