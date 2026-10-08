Gorakhpur News: फेसबुक पर भाजपा मंडल महामंत्री और पार्टी नेता के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट, प्राथमिकी

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नगर पंचायत चौरीचौरा के वार्ड नंबर 14, दिव्यनगर निवासी भाजपा मंडल महामंत्री अनिल जायसवाल ने थाने में दी तहरीर में बताया कि 29 सितंबर को रेलवे क्रॉसिंग गेट संख्या 147-बी पर निर्माणाधीन ओवरब्रिज को लेकर फेसबुक पर बहस और विचार-विमर्श हुआ था। इसके बाद ‘चौरी चौरा मुंडेरा बाजार’ नाम की फेसबुक प्रोफाइल से उनके और वरिष्ठ भाजपा नेता अवधेश जायसवाल के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट वायरल की गई।तहरीर के मुताबिक, पोस्ट में आरोप लगाया गया कि दोनों ने फेसबुक पर बयान लिखने के लिए पांच-पांच हजार रुपये लिए हैं। पोस्ट के साथ उनके नाम और आईडी से जुड़े स्क्रीनशॉट भी वायरल किए गए। अनिल जायसवाल ने इन आरोपों को निराधार और असत्य बताया है। उन्होंने पुलिस से फेसबुक प्रोफाइल संचालित करने वाले व्यक्ति की पहचान कराने, पोस्ट में लगाए गए आरोपों और वायरल स्क्रीनशॉट की सत्यता की जांच करने तथा डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने की मांग की। साथ ही सोशल मीडिया के जरिए क्षेत्र में विवाद और तनाव पैदा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का अनुरोध किया।सीओ चौरी चौरा कुंदन सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। अब पोस्ट और प्रोफाइल की जांच के साथ ही संबंधित फेसबुक आईडी संचालित करने वाले व्यक्ति की पहचान की जा रही है।