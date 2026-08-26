Gorakhpur News: अयोध्या जा रही श्रद्धालुओं से भरी पिकअप पलटी, 22 घायल

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हादसा मंगलवार दोपहर करीब 1:30 बजे कुशीनगर-गोरखपुर हाईवे पर सिसवा उर्फ चनकापुर के टोला मलपुर के पास हुआ। कुशीनगर जिले के हाटा कोतवाली क्षेत्र के सुकरौली ब्लॉक अंतर्गत जोल्हनिया संखापार गांव के श्रद्धालु पिकअप से अयोध्या जा रहे थे। अधिक लोगों को बैठाने के लिए पिकअप की ट्रॉली में लकड़ी के पटरे लगाकर दो सतह बनाई गई थी।मलपुर के पास पहुंचते ही चालक का वाहन से नियंत्रण हट गया। तेज रफ्तार पिकअप डिवाइडर से टकराकर पलट गई। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। आसपास के ग्रामीण और राहगीर मदद के लिए दौड़ पड़े। सूचना पर जगदीशपुर चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को वाहन से बाहर निकलवाकर एम्स अस्पताल भेजा। दुर्घटनाग्रस्त पिकअप को सड़क से हटवाकर यातायात बहाल कराया गया।चार की हालत गंभीर, एम्स में चल रहा इलाजहादसे में भूषण शर्मा (75), आयुष चौहान (13), भुवाल चौहान (50), चौथी शर्मा (70), कोकिला (65), ईश्वरी चौहान (60), रागिनी चौहान (12), अनूप चौहान (7), निर्मला चौहान (10), प्रभावती देवी (45), गीता देवी (40), नंदनी चौहान (17), रमाकांत (70), मंजू चौहान (15), अनीश पटेल (15), छेदी गौड़ (55), बिंदा देवी (85), मीरा पटेल (25), अनुराग पटेल (8), बसंत (75), अभिराज चौहान (14) और धनंजय चौहान (14) घायल हुए हैं। इनमें ईश्वरी चौहान, चौथी शर्मा, भुवाल चौहान और आयुष चौहान की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं, बिंदा देवी, मीरा पटेल, अनुराग पटेल और बसंत एक ही परिवार के हैं। हादसे की सूचना मिलने के बाद घायलों के परिजन भी अस्पताल पहुंच गए।