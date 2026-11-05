महराजगंज: स्कॉर्पियो से एक क्विंटल गांजा बरामद, महिला तस्कर गिरफ्तार; दो अन्य की तलाश में जुटी पुलिस

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बृहस्पतिवार की सुबह पुलिस को मुखबिर के जरिए सूचना मिली थी कि स्कॉर्पियो गाड़ी से मादक पदार्थों की बडी खेप ले जाई जा रही है। सूचना पर पुलिस टीम ने लोहरौली के समीप घेराबंदी कर संदिग्ध स्कॉर्पियो को रोक लिया। तलाशी के दौरान गाड़ी से करीब एक क्विंटल गांजा बरामद हुआ। पुलिस ने मौके से एक महिला को गिरफ्तार कर लिया।कार्रवाई के बाद पुलिस अब गांजा तस्करी से जुड़े नेटवर्क की पड़ताल में जुट गई है। बरामद खेप कहां से लाई गई थी और इसे कहां पहुंचाया जाना था, इसकी जानकारी जुटाई जा रही है। साथ ही गाड़ी में सवार अन्य दो लोगों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। भारत-नेपाल सीमा क्षेत्र में इतनी बड़ी मात्रा में गांजे की बरामदगी से तस्करी के नेटवर्क को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है।बरामदगी के बाद पुलिस गांजे की आपूर्ति के स्रोत और तस्करी से जुडे पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने में जुट गई है। स्कॉर्पियो के इस्तेमाल और आरोपितों के आपसी संपर्कों की भी जांच की जा रही है। पुलिस की इस कार्रवाई से सीमावर्ती क्षेत्र में मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोहों में खलबली मची हुई है। मामले में आगे की जांच और पूछताछ जारी है।इस संबंध में पुलिस अधीक्षक शक्ति मोहन अवस्थी बरामद गांजा के तस्करी का खुलासा करते हुए बताया की