फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gorakhpur News ›   MGUG researcher Anil receives second prize at international conference

Gorakhpur News: अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में एमजीयूजी के शोधार्थी अनिल को मिला द्वितीय पुरस्कार

Wed, 04 Nov 2026 02:49 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर Updated Wed, 04 Nov 2026 02:49 AM IST
विज्ञापन
MGUG researcher Anil receives second prize at international conference
गोरखपुर। कानपुर में आयोजित अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय (एमजीयूजी) के शोधार्थी अनिल कुमार ने वैज्ञानिक पोस्टर प्रस्तुतीकरण प्रतियोगिता में द्वितीय पुरस्कार हासिल किया है। छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय में 29 अक्तूबर से एक नवंबर तक आयोजित चार दिवसीय सम्मेलन ‘वेलनेसकॉन-2026’ में उन्होंने महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़े शोध को प्रस्तुत किए।
विज्ञापन

गोरक्षनाथ मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के माइक्रोबायोलॉजी विभाग में पीएचडी कर रहे अनिल ने ‘वल्वोवेजाइनल कैंडिडायसिस में कैंडिडा की विभिन्न प्रजातियों का वितरण और महिलाओं के स्वास्थ्य पर उनका प्रभाव’ विषय पर शोध प्रस्तुत किया। इसमें महिलाओं में होने वाले फंगल संक्रमण और इसके लिए जिम्मेदार कैंडिडा की विभिन्न प्रजातियों पर अध्ययन के निष्कर्ष साझा किए।
विज्ञापन

इस उपलब्धि पर विश्वविद्यालय के कुलपति लेफ्टिनेंट जनरल डॉ. भूपेश कुमार गोयल, कुलसचिव डॉ. प्रदीप कुमार राव, उपकुलसचिव श्रीकांत, मेडिकल कॉलेज की प्राचार्य डॉ. वर्षा मोखासी, उपप्राचार्य डॉ. रामप्रभा सहित शिक्षकों और विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने अनिल कुमार को बधाई दी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed