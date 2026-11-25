ब्रिटिश हुकूमत के समय का बना काठ का एक पुल चौक बाजार तो दूसरा निचलौल के रास्ते में है। दोनों पुल ऐसी जर्जर हालत में हैं कि पैदल गुजरते हुए भी धड़कनें बढ़ जाती हैं। वन विभाग की तरफ से ईको टूरिज्म विकसित करने की योजना के तहत चौक बाजार की तरफ एक पक्का पुल बनवाया जा रहा है जो मियाद पूरी होने के बाद भी अधूरा पड़ा है।

फिलहाल 24 नर्सरी गांव के लोगों के विकास की गाड़ी इन्हीं काठ के पुलों पर अटकी हुई हुई है। पत्नी और बच्चे को लेकर निचलौल क्षेत्र के बोदना गांव बहन के घर जा रहे शैलेन्द्र कभी हालात तो कभी किस्मत को कोसते हैं। कहते हैं कितनी भी इमरजेंसी हो, गांव से निकलकर निचलौल या चौक बाजार जाने के लिए हिम्मत जुटानी पड़ती है। बरसात के दिनों में अगर किसी रिश्तेदार के घर जाना हुआ तो घर से कम से कम 10 किलोमीटर दूर जाकर ही जूते पहन पाते हैं।



पत्नी का इलाज कराने निचलौल के लिए निकले 24 नर्सरी गांव के रहने वाले शिवशंकर बताते हैं कि जरा भी बारिश सफर की मुश्किलें बढ़ा देती है। वन विभाग के नियमों में अटकी सड़क पर सामने कोई जंगली जानवर आ जाए तो भागकर बच पाना भी मुश्किल है। कीचड़ भरे रास्ते पर जानवरों से खतरा और बढ़ जाता है। यही वजह है कि गांव में मौजूद उच्च प्राथमिक विद्यालय में आठवीं के बाद अधिकतर बच्चों की पढ़ाई बंद हो जाती है।