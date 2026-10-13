फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gorakhpur News ›   'Killer kite string' being sold online; police unable to reach the network.

Gorakhpur News: ऑनलाइन बिक रहा मौत का मांझा नेटवर्क तक नहीं पहुंच सकी पुलिस

Tue, 13 Oct 2026 03:14 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 03:14 AM IST
विज्ञापन
'Killer kite string' being sold online; police unable to reach the network.
गोरखपुर। चाइनीज मांझे से माधोपुर निवासी रमेश कन्नौजिया की मौत के बाद पुलिस ने प्रतिबंधित मांझे की बिक्री रोकने के लिए अभियान चलाया। इस दाैरान 10 लोगों को पकड़ा गया। ऑनलाइन बिक्री और होम डिलीवरी के नेटवर्क का पता लगाने के लिए साइबर एक्सपर्ट की मदद भी ली गई, लेकिन अब तक आपूर्ति से जुड़े लोगों की पहचान नहीं हो सकी है।
विज्ञापन

फुटकर विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई के बावजूद बड़े आपूर्तिकर्ताओं तक जांच नहीं पहुंच पाई है। इससे प्रतिबंधित मांझे की बिक्री पर प्रभावी रोक लगाने की पुलिस की रणनीति की कमियां उजागर हुई हैं। चाइनीज मांझे से हादसे के बाद पुलिस अभियान चलाती है, छापे मारे जाते हैं और विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। इसके बावजूद ऑनलाइन बिक्री की कड़ी नहीं खुल सकी है।
विज्ञापन

होम डिलीवरी की जानकारी सामने आने के बाद साइबर एक्सपर्ट की मदद लेने के बावजूद ठोस नतीजा नहीं निकलना जांच की प्रगति और निगरानी व्यवस्था को कमजोर दर्शाता है। ऑनलाइन मांग करने वालों, मांझा पहुंचाने वालों और थोक आपूर्तिकर्ताओं की पहचान सामने नहीं आई है। अभियान की निरंतरता और जांच के परिणामों की जानकारी भी स्पष्ट नहीं है।
विज्ञापन
विज्ञापन

अभियान के दौरान पकड़े गए 10 विक्रेताओं से पूछताछ में ग्रामीण क्षेत्रों से शहर तक फैले कारोबार के संबंध में कुछ जानकारियां मिली हैं। पुलिस इनका सत्यापन कर रही है। गोदामों से आपूर्ति की आशंका और चार संदिग्धों की भूमिका की भी पड़ताल की जा रही है।

हालांकि, मांझे के स्रोत, थोक आपूर्तिकर्ताओं और ग्राहकों तक इसकी पहुंच के माध्यमों का पूरा खुलासा नहीं हुआ है। जांच की मौजूदा स्थिति से स्पष्ट है कि फुटकर विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई के बाद भी आपूर्ति की मुख्य कड़ियां जुड़ नहीं पाई हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed