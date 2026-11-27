विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

उन्होंने कहा कि पिछले कार्यकाल में शुरू किए गए अधूरे और लंबित कार्यों को पूरा कराना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। कहा कि अकादमी की ओर से प्रकाशन के लिए लंबित पुस्तकों को जल्द प्रकाशित कराने के साथ बच्चों की छात्रवृत्ति, पुस्तकों पर पुरस्कार और लेखकों-साहित्यकारों के सम्मान से जुड़ी योजनाओं को गति दी जाएगी। साहित्यकारों की पेंशन का दायरा बढ़ाने और लेखकों की पांडुलिपियों के प्रकाशन के लिए भी प्रभावी कदम उठाए जाएंगे।उन्होंने बताया कि उर्दू भाषा और साहित्य के प्रचार-प्रसार के लिए अकादमी के बैनर तले बड़ी साहित्यिक संगोष्ठी आयोजित करने की योजना है। महान साहित्यकारों और शायरों के जीवन तथा उनके साहित्यिक योगदान पर महत्वपूर्ण पुस्तकों का प्रकाशन भी कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि अकादमी के कर्मचारियों की लंबित समस्याओं और मांगों का समाधान भी प्राथमिकता में रहेगा। नामित सदस्यों और कर्मचारियों के साथ बेहतर संवाद और समन्वय स्थापित कर अकादमी के कामकाज को सुचारु और प्रभावी बनाया जाएगा। दोबारा अध्यक्ष नियुक्त होने पर गोरखपुर, लखनऊ और दिल्ली के लोगों ने उन्हें बधाई दी।