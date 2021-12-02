जैन धर्म : उत्तम क्षमा धर्म की आराधना से गूंजा मंदिर

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गोरखपुर। आर्य नगर दक्षिणी स्थित पारसनाथ दिगंबर जैन मंदिर में बुधवार को दस लक्षण महापर्व का शुभारंभ श्रद्धा और भक्ति के साथ हुआ। महापर्व के पहले दिन उत्तम क्षमा धर्म की पूजा और विधान किया गया। सुबह भगवान पारसनाथ का मंगल अभिषेक, शांतिधारा और दस लक्षण विधान पूजन हुआ। पूजा के दौरान बताया गया कि दस धर्मों में उत्तम क्षमा को प्रथम स्थान दिया गया है। मान-अपमान और अनुकूल-प्रतिकूल परिस्थितियों में भी क्रोध न करना और समता भाव बनाए रखना ही सच्ची क्षमा है। क्रोध को आत्मा के कल्याण में बाधक बताते हुए कहा गया कि क्षमाधारण करने से जीव के कर्मों की निर्जरा होती है। इस अवसर पर मंदिर समिति के अध्यक्ष पुष्पदंत जैन, मंत्री ज्ञानेंद्र जैन, रोहित जैन, गौरव, शिखर, वर्धमान, सुधीर, प्रशांत आदि शामिल रहे।