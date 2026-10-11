Gorakhpur News: विसर्जन मार्ग दुरुस्त करने के दिए निर्देश

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गोरखपुर। शारदीय नवरात्र और दुर्गा पूजा को देखते हुए नगर निगम ने प्रतिमा विसर्जन की तैयारी तेज कर दी है। नगर आयुक्त अजय जैन ने शनिवार को विसर्जन मार्गों और राजघाट स्थित कृत्रिम पोखरों का निरीक्षण कर व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को मार्गों की मरम्मत, साफ-सफाई, प्रकाश व्यवस्था और श्रद्धालुओं की सुरक्षा से जुड़े सभी कार्य समय से पूरा करने के निर्देश दिए। निरीक्षण बक्शीपुर चौराहे से शुरू होकर घंटाघर होते हुए हांसुपुर बर्फखाना तक किया गया। मार्ग में मलबा मिलने पर नगर आयुक्त ने मुख्य अभियंता को उसे प्रतिदिन निर्माण एवं अपशिष्ट केंद्र (सीएंडडी सेंटर) भेजने का निर्देश दिया। पथ प्रकाश व्यवस्था के लिए सहायक अभियंता मोहित को पर्याप्त रोशनी सुनिश्चित करने और लटकते बिजली के तारों को तत्काल ठीक कराने को कहा।