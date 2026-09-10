फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gorakhpur News ›   Inform the public about the Congress party's achievements and the government's shortcomings.

Gorakhpur News: कांग्रेस की उपलब्धियां और सरकार की कमियां जनता को बताएं

Thu, 10 Sep 2026 01:56 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर Updated Thu, 10 Sep 2026 01:56 AM IST
विज्ञापन
Inform the public about the Congress party's achievements and the government's shortcomings.

विज्ञापन
- शक्ति संवाद में कार्यकर्ताओं से जनता के मुद्दों को उठाने का आह्वान
- संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने और आंदोलन के जरिये दबाव बनाने पर जोर



गोरखपुर। कलक्ट्रेट कचहरी सभागार में बुधवार को जिला कांग्रेस कमेटी और महानगर कांग्रेस कमेटी की ओर से कांग्रेसजनों की बैठक व संवाद कार्यक्रम हुआ। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी के सचिव व उत्तर प्रदेश के सह प्रभारी अभिषेक दत्त ने ब्लॉक अध्यक्षों, पूर्व विधानसभा प्रत्याशियों और कार्यकर्ताओं से संवाद कर संगठन की स्थिति और समस्याओं की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की उपलब्धियां और सरकार की कमियां जनता को बताना चाहिए।


अभिषेक दत्त ने कहा कि जनता की समस्याएं सुनकर उनके निराकरण के लिए धरना-प्रदर्शन और आंदोलन के माध्यम से सरकार व प्रशासन पर दबाव बनाया जाए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक कार्यकर्ता पार्टी की ताकत है। कार्यकर्ताओं की मेहनत और संघर्ष से संगठन को और मजबूत किया जाएगा। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि गोरखपुरवासी सौभाग्यशाली हैं कि वे स्पेन में हैं क्योंकि यहां के सदर सांसद ने गोरखपुर को स्पेन बना दिया है। जिला कांग्रेस अध्यक्ष राजेश कुमार तिवारी ने कहा कि कार्यकर्ता जनता के बीच रहकर उनके मुद्दे उठाएंगे और संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करेंगे। बैठक में डॉ. सैय्यद जमाल, अनवर हुसैन, संतोष प्रताप सिंह, प्रेम प्रकाश तिवारी, राजकुमार पासवान आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed