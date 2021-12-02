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Gorakhpur News: दिवाली पर किसी भी परेशानी में इन हेल्पलाइन नंबरों पर करें कॉल

Sun, 08 Nov 2026 02:15 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 08 Nov 2026 02:15 AM IST
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In case of any trouble during Diwali, call these helpline numbers.
गोरखपुर। दिवाली के त्योहार को सुरक्षित और शांतिपूर्ण ढंग से मनाने के लिए पुलिस ने नागरिकों से सतर्क रहने की अपील की है। किसी भी आपात स्थिति में पुलिस सहायता के लिए 112 पर कॉल करें। महिला सुरक्षा के लिए 1090, महिला सहायता के लिए 181, बच्चों की मदद के लिए 1098 और साइबर ठगी की शिकायत के लिए 1930 पर संपर्क किया जा सकता है। इसके अलावा आग लगने पर 101, एंबुलेंस के लिए 108 और 102, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के लिए 1076 तथा आपदा संबंधी सहायता के लिए 1077 नंबर उपलब्ध हैं। नागरिकों से अपील है कि जरूरत पड़ने पर संबंधित हेल्पलाइन का इस्तेमाल करें और सुरक्षित तरीके से दिवाली मनाएं।
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