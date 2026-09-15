Gorakhpur News: पढ़ाई, छात्रवृत्ति और रोजगार को लेकर जेन-जी महाजुटान में सरकार पर हमला

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गोरखपुर। गोकुल अतिथि भवन में सोमवार को ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोशिएशन (आईसा) की ओर से जेन-जी महाजुटान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दाैरान आईसा की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा ने कहा कि कहा कि आइसा अब छात्रवृत्ति, छात्रावास, शिक्षा और रोजगार के मुद्दों पर सड़क पर उतरकर सरकार से जवाब मांगेगी। उन्होंने कहा कि सरकार को युवाओं की आवाज सुनने के बजाय लाठी भांजना आता है। युवाओं को बेहतर शिक्षा और रोजगार देने में सरकार विफल रही है। उन्होंने कहा कि छात्रों की शिकायतों को संगठन के घोषणापत्र में शामिल किया जाएगा और इनके समाधान के लिए शहरों और विश्वविद्यालयों में अभियान चलाया जाएगा। बोरा ने कहा कि शिक्षा का खर्च बढ़ रहा है लेकिन छात्रों को जरूरी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। रोजगार का संकट भी युवाओं की बड़ी चिंता है। नेहा बोरा ने सरकार पर हिंदू-मुस्लिम के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया।