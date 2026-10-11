Gorakhpur News: वॉलीबॉल प्रतियोगिता के लिए गोरखपुर विश्वविद्यालय की टीम चयनित

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गोरखपुर। पूर्वी क्षेत्र अंतर विश्वविद्यालय वॉलीबॉल (पुरुष) प्रतियोगिता के लिए दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की टीम का चयन शनिवार को विश्वविद्यालय के क्रीड़ांगन में हुआ। चयनित टीम 27 अक्तूबर से कोलकाता के एडमास विश्वविद्यालय में आयोजित प्रतियोगिता में हिस्सा लेगी। विश्वविद्यालय क्रीड़ा परिषद के सचिव प्रो. राजवीर सिंह ने बताया कि टीम में विश्वविद्यालय समेत एचडी मेमोरियल कॉलेज देवरिया, दिग्विजयनाथ पीजी कॉलेज और नेशनल पीजी कॉलेज के खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। अस्थायी रूप से चयनित खिलाड़ियों में आदित्य यादव, राज गोंड, सिद्धांशु सिंह, सागर सिंह, अनुज वर्मा, अजीत यादव, दीपेंद्र प्रताप सिंह, मोहम्मद इमरान, रणदीप यादव, रोहित कुमार, श्लोक गुप्ता, अंकित प्रताप सिंह, संतोष यादव और नितेश यादव शामिल हैं। खिलाड़ियों को 12 अक्तूबर को अपराह्न दो बजे क्रीड़ा परिषद कार्यालय में आना होगा।