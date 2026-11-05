Gorakhpur News: एथलेटिक्स में गोरखपुर की बालिकाओं ने किया शानदार प्रदर्शन
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 02:53 AM IST
Updated Thu, 05 Nov 2026 02:53 AM IST
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गोरखपुर। प्रयागराज में आयोजित प्रदेशीय माध्यमिक विद्यालयीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में गोरखपुर मंडल की बालिका खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन कर इतिहास रच दिया। लंबे समय बाद मंडल की टीम ने कुल 18 पदक अपने नाम किए। खास बात यह रही कि 14, 17 और 19 वर्ष आयु वर्ग में गोरखपुर की बालिकाओं ने तीसरा स्थान हासिल कर तीनों वर्गों में चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती।
खिलाड़ियों की इस उपलब्धि से मंडल का नाम प्रदेश स्तर पर रोशन हुआ है। प्रतियोगिता 30 अक्तूबर से तीन नवंबर तक प्रयागराज के मदन मोहन मालवीय स्टेडियम में आयोजित हुई। इसमें गोरखपुर मंडल की खिलाड़ियों ने अलग-अलग स्पर्धाओं में हिस्सा लिया। प्रतिज्ञा पन्ना ने 1500 मीटर, 3000 मीटर, 800 मीटर और क्रॉस कंट्री में स्वर्ण पदक जीते। रेजिना होरो ने 600 मीटर और 80 मीटर बाधा दौड़ में स्वर्ण पदक हासिल किया। अंकिता प्रजापति ने 100 मीटर बाधा दौड़ में स्वर्ण और ऊंची कूद में रजत पदक जीता। अमन ने गोला फेंक में स्वर्ण पदक हासिल किया। अन्य खिलाड़ियों ने भी अलग-अलग स्पर्धाओं में पदक जीतकर टीम की सफलता में योगदान दिया।
टीम प्रभारी और कोच के रूप में आलोक श्रीवास्तव, हरिकेश यादव, विनोद पाल, रविंद्र यादव, मोहन अरविंद राय, अजय श्रीवास्तव, बिपिन बिहारीचंद यादव, दिग्विजय, हरिकेश सिंह, शेषनाथ चौहान और दिव्या ने खिलाड़ियों का मार्गदर्शन किया। संयुक्त शिक्षा निदेशक सतीश सिंह और जिला विद्यालय निरीक्षक अजीत कुमार सिंह ने खिलाड़ियों को बधाई दी।
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खिलाड़ियों की इस उपलब्धि से मंडल का नाम प्रदेश स्तर पर रोशन हुआ है। प्रतियोगिता 30 अक्तूबर से तीन नवंबर तक प्रयागराज के मदन मोहन मालवीय स्टेडियम में आयोजित हुई। इसमें गोरखपुर मंडल की खिलाड़ियों ने अलग-अलग स्पर्धाओं में हिस्सा लिया। प्रतिज्ञा पन्ना ने 1500 मीटर, 3000 मीटर, 800 मीटर और क्रॉस कंट्री में स्वर्ण पदक जीते। रेजिना होरो ने 600 मीटर और 80 मीटर बाधा दौड़ में स्वर्ण पदक हासिल किया। अंकिता प्रजापति ने 100 मीटर बाधा दौड़ में स्वर्ण और ऊंची कूद में रजत पदक जीता। अमन ने गोला फेंक में स्वर्ण पदक हासिल किया। अन्य खिलाड़ियों ने भी अलग-अलग स्पर्धाओं में पदक जीतकर टीम की सफलता में योगदान दिया।
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टीम प्रभारी और कोच के रूप में आलोक श्रीवास्तव, हरिकेश यादव, विनोद पाल, रविंद्र यादव, मोहन अरविंद राय, अजय श्रीवास्तव, बिपिन बिहारीचंद यादव, दिग्विजय, हरिकेश सिंह, शेषनाथ चौहान और दिव्या ने खिलाड़ियों का मार्गदर्शन किया। संयुक्त शिक्षा निदेशक सतीश सिंह और जिला विद्यालय निरीक्षक अजीत कुमार सिंह ने खिलाड़ियों को बधाई दी।
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