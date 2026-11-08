Gorakhpur News: दिवाली पर नौकायन क्षेत्र में हुआ निशुल्क योगाभ्यास

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गोरखपुर। दिवाली के अवसर पर रविवार सुबह नौकायन क्षेत्र में निशुल्क योगाभ्यास का आयोजन किया गया। सुबह पांच बजे शुरू हुए कार्यक्रम में लोगों ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया। योग प्रशिक्षकों ने विभिन्न योगासन और प्राणायाम का अभ्यास कराया। इस दौरान लोगों को नियमित योग के महत्व और स्वस्थ जीवनशैली के प्रति जागरूक किया गया। सुबह की ताजी हवा के बीच योगाभ्यास कर लोगों ने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने का संदेश दिया। आयोजन में शामिल लोगों ने नियमित रूप से योग करने का संकल्प भी लिया। संवाद