{"_id":"6281edcc8b014a2c127ee298","slug":"five-injured-after-clashed-in-marriage-at-gorakhpur","type":"story","status":"publish","title_hn":"Gorakhpur News: शादी में घराती-बराती भिड़े, चले ईंट-पत्थर, पांच घायल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर। Published by: vivek shukla Updated Mon, 16 May 2022 11:53 AM IST