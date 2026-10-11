Gorakhpur News: सिलिंडर में रिसाव से लगी आग बुजुर्ग दंपती समेत चार झुलसे

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तीन घायलों को बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जबकि हॉकर का एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। राप्तीनगर फेज-एक निवासी रंजन दास के घरेलू गैस सिलिंडर में कुछ समस्या आ रही थी। उसे ठीक कराने के लिए उन्होंने गैस एजेंसी के हॉकर को बुलाया था। आरोप है कि हॉकर सिलिंडर की मरम्मत के दौरान गैस रिसाव की जांच कर रहा था। इसी बीच अचानक आग लग गई। आग की चपेट में आने से घर में मौजूद बुजुर्ग दंपती, घरेलू सहायिका और हॉकर झुलस गए। घटना की सूचना पीआरवी के माध्यम से पुलिस को मिली। इसके बाद शाहपुर थाने के दरोगा पुलिसकर्मियों के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने स्थिति का जायजा लिया और आग बुझवाने के साथ घायलों को अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था की। रंजन दास, उनकी पत्नी जया दास और दशावती देवी को उपचार के लिए बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। वहीं, हॉकर इंद्रेश उर्फ परवेज के हाथ में जलने की चोट आई। वह इलाज के लिए निजी अस्पताल चला गया।

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गोरखपुर। शाहपुर थाना क्षेत्र के राप्तीनगर फेज-एक में शनिवार को घरेलू गैस सिलिंडर में रिसाव की जांच और मरम्मत के दौरान आग लगने से बुजुर्ग दंपती समेत चार लोग झुलस गए। हादसे में मकान मालिक रंजन दास (75), उनकी पत्नी जया दास (70), घर में काम करने वाली दशावती देवी (65) और गैस एजेंसी का हॉकर इंद्रेश उर्फ परवेज (40) घायल हो गए।