Gorakhpur News: 33 केवीए इनकमिंग लाइन में खराबी आठ हजार से ज्यादा घरों में बिजली गुल

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

कई इलाकों में बिजली के साथ पानी की समस्या भी बनी रही। मेडिकल कॉलेज ओल्ड उपकेंद्र से महानगर के मोगलहा, खजांची, रेल विहार प्रथम, चरगांवा, सेठी फ्लोर मिल और जेमिनी अपार्टमेंट को बिजली दी जाती है। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्र के सेमरा शहर, सेमरा देहात और पतरा फीडरों को भी बिजली मिलती है। बिजली निगम की ओर से सूचना दी गई थी कि अनुरक्षण कार्य के कारण शनिवार को मेडिकल कॉलेज उपकेंद्र से जुड़े खजांची, चरगांवा, जेमिनी, सीआरसी और सेठी फ्लोर मिल फीडर दोपहर 12 बजे से दोपहर बाद तीन बजे तक बंद रहेंगे। हालांकि सुबह पूर्वांह्न 11 बजे ही संबंधित इलाकों की बिजली कट गई। उपभोक्ताओं को उम्मीद थी कि अधिकतम तीन बजे तक आपूर्ति बहाल हो जाएगी लेकिन बिजली नहीं आई। इसके बाद परेशान उपभोक्ताओं ने बिजली निगम के अधिकारियों को फोन करना शुरू किया।ग्रामीण प्रथम खंड के अधीक्षण अभियंता केके राठौर ने बताया कि दोपहर करीब 12 बजे दिक्कत आई थी। शाम चार बजे के बीच करीब एक घंटे के आसपास बिजली आपूर्ति प्रभावित रही। बाकी समय बिजली आपूर्ति ठीक चली। मानबेला उपकेंद्र क्षेत्र में भी बिजली बहाल होने के बाद बार-बार कटौती होती रही, जिससे उपभोक्ताओं को परेशानी हुई।