फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gorakhpur News ›   Doordarshan Gorakhpur team started after one month of preparation

Gorakhpur News: मऊ दूरदर्शन को फिर मिली नई उड़ान, गोरखपुर की टीम ने संभाली कमान

Tue, 03 Nov 2026 02:57 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Tue, 03 Nov 2026 02:57 AM IST
विज्ञापन
Doordarshan Gorakhpur team started after one month of preparation
दूरदर्शन गोरखपुर की टीम ने एक महीने की तैयारी के बाद की शुरुआत
विज्ञापन


गोरखपुर। कोविड काल से बंद चल रहे दूरदर्शन मऊ केंद्र में एक बार फिर स्थानीय कार्यक्रमों की शुरुआत हो गई है। दूरदर्शन केंद्र गोरखपुर की टीम ने करीब एक महीने की तैयारी के बाद यहां कार्यक्रमों की रिकॉर्डिंग शुरू की है।
सोमवार को उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री एके शर्मा का विशेष साक्षात्कार रिकॉर्ड किया गया। इसका निर्माण दूरदर्शन गोरखपुर की टीम ने किया है। पिछले महीने दूरदर्शन मऊ केंद्र को फिर से सक्रिय करने की पहल की गई थी। इसके लिए अधिकारियों ने केंद्र की तकनीकी व्यवस्थाओं और उपलब्ध सुविधाओं का निरीक्षण किया था।
विज्ञापन

महानिदेशालय को पत्र भेजने के बाद कार्यक्रम निर्माण और प्रसारण की जिम्मेदारी दूरदर्शन गोरखपुर को दी गई। अब इस दिशा में काम शुरू हो गया है। योजना के तहत दोनों केंद्रों को कुल दो घंटे का समय मिलेगा। इसमें एक घंटा गोरखपुर और एक घंटा मऊ के लिए निर्धारित होगा। हालांकि प्रसारण का समय अभी तय नहीं हुआ है। मऊ की टीम स्थानीय स्तर पर अलग-अलग कार्यक्रम तैयार करेगी और उनकी रिकॉर्डिंग भी करेगी। इनमें नाटक, गीत-संगीत, लोकगीत, परिचर्चा, खेती-किसानी और स्वास्थ्य से जुड़े कार्यक्रम शामिल होंगे। मऊ के साथ गोरखपुर और पूर्वांचल के कलाकारों को भी अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा।
विज्ञापन
विज्ञापन




मऊ केंद्र में स्थानीय कार्यक्रमों के निर्माण की शुरुआत हो गई है। अलग-अलग विषयों पर कार्यक्रम तैयार किए जाएंगे और उनकी रिकॉर्डिंग होगी। इससे स्थानीय कलाकारों और प्रतिभाओं को दूरदर्शन के माध्यम से अपनी पहचान बनाने का अवसर मिलेगा।
- मोहन यादव, प्रभारी, दूरदर्शन केंद्र गोरखपुर
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed