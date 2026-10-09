Gorakhpur News: रोडवेज बस की चपेट में आए डिप्टी रेंजर, मौत

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चौरीचौरा थाना क्षेत्र के जोधपुर निवासी चंद्रभूषण पासवान रोज की तरह बृहस्पतिवार को क्षेत्र भ्रमण पर निकले थे। दोपहर करीब तीन बजे बाइक से सीहापार स्थित रेंज कार्यालय लौट रहे थे। चकिया मोड़ पर हाईवे पार करते समय लखनऊ की ओर से आ रही तेज रफ्तार रोडवेज बस ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। वह सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए।हादसे की सूचना पर वन विभाग के कर्मचारी और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे। एंबुलेंस से उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने हालत गंभीर देख जिला अस्पताल रेफर कर दिया। वहां जांच के बाद डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। चंद्रभूषण माता-पिता के इकलौते बेटे थे। परिवार में पत्नी के अलावा दो नाबालिग बेटियां हैं। मौत की सूचना घर पहुंचते ही परिवार में चीख-पुकार मच गई। वहीं घटना की जानकारी मिलने पर वन विभाग के कर्मचारियों में भी शोक है।