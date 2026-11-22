विज्ञापन

गोरखपुर। रामगढ़ताल थाना क्षेत्र की कांशीराम कॉलोनी में पुरानी रंजिश को लेकर पड़ोसी पर पालतू कुत्ते से हमला कराने और दंपती की पिटाई करने का आरोप लगा है। पीड़िता मंजुला देवी की तहरीर पर पुलिस ने शुक्रवार को तीन लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज री है। मंजुला के अनुसार, 16 नवंबर की रात करीब 10 बजे पड़ोस में रहने वाली शर्मिला ने उनके पति संजय यादव पर कुत्ता छोड़ दिया। बचने के लिए संजय शोर मचाते हुए घर में घुस गए। आरोप है कि इसके बाद शर्मिला, उसके पति अजय उर्फ मेघनाथ और बेटे चंदन ने घर में घुसकर मंजुला और संजय की लात-घूंसों से पिटाई की। साथ ही परिवार को जान से मारने की धमकी दी। थाना प्रभारी श्यामा नंद राय ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। संवाद