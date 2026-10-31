Gorakhpur News: दिल्ली के रामलीला मैदान में जुटेंगे जिले से कांग्रेसी

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महानगर अध्यक्ष रवि प्रताप निषाद ने कहा कि लोकतंत्र में मिले वोट के अधिकार की रक्षा के लिए गोरखपुर के कांग्रेसजन बड़ी संख्या में दिल्ली पहुंच रहे हैं। रामलीला मैदान में होने वाले जनमार्च को महारैली में बदलने के लिए कार्यकर्ता एकजुट होंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेसजन अपने मताधिकार की रक्षा के साथ ही नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के हाथों को मजबूत करेंगे।दिल्ली जाने वालों में प्रदेश सचिव दिलीप कुमार निषाद, इंजीनियर रजनीश मिश्रा, चंद्रिका प्रसाद भारती, तौकीर आलम, राजेंद्र यादव, नवीन सिन्हा, अजय कनौजिया, हाफिजुल रहमान, अभिषेक राय गांधी, नूर मोहम्मद, रामू कुशवाहा, अजय मिश्रा, तस्लीम आलम, डॉ. अविनाश पति त्रिपाठी, राकेश मौर्य, प्रभात चतुर्वेदी, धर्मराज चौहान, वशिष्ठ विश्वकर्मा, जय नारायण यादव, गोरख यादव, नीतीश मिश्रा, सौरभ मिश्रा, रामलाल, दीपक मिश्रा, सुमन चौहान, सोनू चौहान, संतोष प्रताप सिंह, प्रेम नारायण श्रीवास्तव, राज किशोर तिवारी, गगनदीप आर्य और राजकुमार यादव सहित अन्य कांग्रेसजन शामिल हैं।