Gorakhpur News: गोरखनाथ मंदिर के शक्तिपीठ में आज सीएम योगी करेंगे कलश स्थापना

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गोरक्षपीठ में शारदीय नवरात्र के पहले दिन लोक कल्याण की मंगलकामना के साथ मां जगतजननी की उपासना के विशेष अनुष्ठान शुरू होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर परिसर स्थित शक्तिपीठ के गर्भगृह में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच कलश स्थापित करेंगे। यह पीठ की परंपरा के अनुसार होगा। कलश स्थापना के बाद मुख्यमंत्री गोरखनाथ मंदिर में रात्रि विश्राम करेंगे।शारदीय नवरात्र अनुष्ठान शारदीय नवरात्र के पहले दिन, प्रतिपदा को गोरक्षपीठ में विशेष पूजा का शुभारंभ होगा। यह पूजा लोक कल्याण की मंगलकामना के साथ मां जगतजननी की उपासना के लिए है। गोरक्षपीठाधीश्वर और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सानिध्य में पीठ की परंपरा के अनुसार अनुष्ठान होंगे। मुख्यमंत्री गोरखनाथ मंदिर परिसर स्थित शक्तिपीठ के गर्भगृह में कलश स्थापित करेंगे। इस दौरान वैदिक मंत्रोच्चार किया जाएगा। शक्तिपीठ के गर्भगृह में देवीभागवत का पारायण पाठ और श्रीदुर्गासप्तशती के पाठ का भी शुभारंभ होगा।किसानों को मिलेगा कृषि निवेश अनुदानमुख्यमंत्री सोमवार को अन्नदाता किसानों को कृषि निवेश अनुदान वितरित करेंगे। यह अनुदान उन किसानों के लिए है जिनकी फसलें विगत दिनों बाढ़, अतिवृष्टि और ओलावृष्टि से क्षतिग्रस्त हुई हैं। यह वितरण कार्यक्रम पूर्वाह्न 10 बजे से योगिराज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में होगा।शिक्षक मतदाता संवाद को करेंगे संबोधितसोमवार को ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिक्षक एमएलसी चुनाव से संबंधित एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम में शामिल होंगे। वह गोरखपुर-फैजाबाद शिक्षक निर्वाचन खंड एमएलसी चुनाव के लिए शिक्षक मतदाता संवाद रैली को संबोधित करेंगे। यह आयोजन भाजपा प्रत्याशी ध्रुव कुमार त्रिपाठी के पक्ष में किया जा रहा है। रैली रामगढ़ताल क्षेत्र स्थित महंत दिग्विजयनाथ पार्क में होगी।