Gorakhpur News: दरोगा की वर्दी पहने युवक की पिटाई का वीडियो निकला फर्जी
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Mon, 28 Sep 2026 03:07 AM IST
Updated Mon, 28 Sep 2026 03:07 AM IST
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गोरखपुर। दरोगा की वर्दी पहने व्यक्ति की एक युवक द्वारा जूते से पिटाई का वीडियो रविवार को सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में सड़क पर दोनों के बीच मारपीट होती दिखाई दे रही थी। पुलिस और साइबर टीम ने जांच की तो पूरा घटनाक्रम फर्जी निकला। वीडियो शाहपुर थाना क्षेत्र में लाइक और व्यूज बढ़ाने के लिए बनाया गया था। पुलिस ने दो युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।
वायरल वीडियो में काली सदरी और सफेद शर्ट पहना युवक बाइक से पहुंचा और वर्दीधारी को रोककर नौकायन में स्टंट की घटना का जिक्र करते हुए गाली-गलौज करता दिखाई देता है। इसके बाद वर्दीधारी बाइक से उतरता है और दोनों के बीच कहासुनी होने लगती है। युवक अपने पिता को थाने ले जाकर बैठाने का सवाल करता है। वर्दी पहना व्यक्ति जवाब देता है कि उसके घर पर नहीं मिलने पर पिता को थाने ले जाना पड़ा। इसके बाद दोनों सड़क पर ही एक-दूसरे से भिड़ जाते हैं। एसपी सिटी निमिष पाटील ने बताया कि जांच में वीडियो फर्जी पाया गया। इसमें पुलिसकर्मी की वर्दी पहने व्यक्ति पुलिस विभाग का कर्मचारी नहीं है। अधिवक्ता के रूप में दिख रहा व्यक्ति भी अधिवक्ता नहीं है।
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वायरल वीडियो में काली सदरी और सफेद शर्ट पहना युवक बाइक से पहुंचा और वर्दीधारी को रोककर नौकायन में स्टंट की घटना का जिक्र करते हुए गाली-गलौज करता दिखाई देता है। इसके बाद वर्दीधारी बाइक से उतरता है और दोनों के बीच कहासुनी होने लगती है। युवक अपने पिता को थाने ले जाकर बैठाने का सवाल करता है। वर्दी पहना व्यक्ति जवाब देता है कि उसके घर पर नहीं मिलने पर पिता को थाने ले जाना पड़ा। इसके बाद दोनों सड़क पर ही एक-दूसरे से भिड़ जाते हैं। एसपी सिटी निमिष पाटील ने बताया कि जांच में वीडियो फर्जी पाया गया। इसमें पुलिसकर्मी की वर्दी पहने व्यक्ति पुलिस विभाग का कर्मचारी नहीं है। अधिवक्ता के रूप में दिख रहा व्यक्ति भी अधिवक्ता नहीं है।
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