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छठ : नगर निगम के 327 घाटों पर विशेष सफाई और सुरक्षा के इंतजाम

Sun, 08 Nov 2026 02:12 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 08 Nov 2026 02:12 AM IST
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Chhath: Special cleaning and security arrangements at 327 Municipal Corporation ghats
- 24 प्रमुख स्थलों सहित सभी घाटों पर की गई सफाई, प्रकाश और पेयजल की व्यवस्था
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- चेंजिंग रूम, मोबाइल टॉयलेट और डस्टबिन लगाए गए, अधिकारियों ने संभाली निगरानी


गोरखपुर। छठ महापर्व पर व्रतियों और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए नगर निगम ने शहर के 327 घाटों, पोखरों और तालाबों पर व्यापक इंतजाम किए हैं। इनमें 24 प्रमुख छठ स्थल शामिल हैं। सभी घाटों पर विशेष सफाई अभियान चलाने के साथ सुरक्षा, प्रकाश और पेयजल की व्यवस्था की गई है।

नगर निगम की ओर से जोनवार सफाई कर्मचारियों और सुपरवाइजरों की ड्यूटी लगाई गई है। घाटों पर कचरा प्रबंधन के लिए पर्याप्त डस्टबिन रखे गए हैं, जिससे स्वच्छता बनी रहे। नगर निगम के अनुसार जोन एक में 58, जोन दो में 24, जोन तीन में 24, जोन चार में 69 और जोन पांच में 152 छठ घाट व स्थल हैं।
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श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए घाटों पर चेंजिंग रूम, मोबाइल टॉयलेट और पेयजल आपूर्ति के लिए पानी के टैंकर लगाए गए हैं। साथ ही आकर्षक सजावट और रोशनी का इंतजाम किया गया है। व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारी लगातार घाटों का निरीक्षण कर रहे हैं। नगर निगम ने सभी व्यवस्थाएं समय से पूरी करने और पर्व के दौरान सफाई व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए हैं।
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