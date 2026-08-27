फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gorakhpur News ›   Body of Class 8 student found in bathroom of school for visually impaired in gorakhpur

दृष्टिबाधित स्कूल के बाथरूम में लाश: सीसीटीवी में गमछा और बाल्टी लेकर जाते दिखा छात्र; अनूप की ये चाहत अधूरी

Thu, 27 Aug 2026 02:41 PM IST
Sharukh Khan अमर उजाला नेटवर्क, गोरखपुर
अमर उजाला नेटवर्क, गोरखपुर Published by: Sharukh Khan Updated Thu, 27 Aug 2026 02:41 PM IST
सार

गोरखपुर के दृष्टिबाधित स्कूल के बाथरूम में आठवीं के छात्र की लाश मिली है। गमछे से शव लटका मिला है। छात्र रात में बाथरूम गया था। सुबह सफाईकर्मी ने दरवाजा खटखटाया तो आवाज नहीं आई। 

विज्ञापन
Body of Class 8 student found in bathroom of school for visually impaired in gorakhpur
gorakhpur murder - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

गोरखपुर के लालडिग्गी स्थित स्पर्श राजकीय दृष्टिबाधित बॉयज इंटर कॉलेज के बाथरूम में बुधवार सुबह आठवीं के छात्र अनूप कुमार (18) का शव गमछे के सहारे लटका मिला। देवरिया के रामगुलाम टोला निवासी अनूप आवासीय व्यवस्था में रहकर पढ़ाई करता था। 
विज्ञापन


घटना की सूचना पर एसपी सिटी निमिष पाटील और एडीएम सिटी गजेंद्र कुमार मौके पर पहुंचे। पुलिस ने स्कूल में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। इसमें अनूप गमछा और बाल्टी लेकर अकेले बाथरूम की ओर जाता दिखाई दिया है। इससे पुलिस प्रथमदृष्टया आत्महत्या की आशंका जता रही है।
विज्ञापन


उप निदेशक दिव्यांग अनूप कुमार के अनुसार, मंगलवार रात करीब 10 बजे छात्र बाथरूम गया था। सुबह सफाईकर्मी विनोद ने काफी देर तक दरवाजा बंद देखा तो खटखटाया। अंदर से कोई आवाज नहीं आई तो उसने स्कूल प्रबंधन को सूचना दी। जानकारी मिलने पर राजघाट पुलिस पहुंची। 
विज्ञापन
विज्ञापन

दरवाजा अंदर से बंद था। उसे खोलने पर छात्र कुंडी में गमछे के सहारे लटका मिला। पुलिस ने शव नीचे उतरवाकर कब्जे में ले लिया। अनूप, रामआसरे का बेटा था और दोनों आंखों से दिव्यांग था। वह वर्ष 2019 से इसी स्कूल में आवासीय छात्र के रूप में रहकर पढ़ाई कर रहा था। 

पुलिस ने घटना की जानकारी परिजनों को दी। पिता रामआसरे रिश्तेदारों के साथ स्कूल पहुंचे और घटना की जानकारी ली। उन्होंने स्कूल के कर्मचारियों और छात्रों से भी जानकारी जुटाई तथा सीसीटीवी फुटेज देखी।

मोबाइल से खुलेगा मौत का राज
पुलिस ने छात्र का मोबाइल कब्जे में ले लिया है। उसके कॉल डिटेल और मोबाइल में उपलब्ध अन्य जानकारियों की जांच की जा रही है। आत्महत्या की वजह जानने के लिए स्कूल के छात्रों और शिक्षकों से भी पूछताछ की जा रही है। पुलिस यह भी जांच रही है कि छात्र किसी तनाव या परेशानी में तो नहीं था।

 

पैनल से पोस्टमार्टम, वीडियोग्राफी भी
एसपी सिटी निमिष पाटील ने बताया कि शव बीआरडी मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए डॉक्टरों के पैनल से पोस्टमार्टम कराया जाएगा और इसकी वीडियोग्राफी भी होगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

आंखों से दुनिया नहीं देख पाता था अनूप, सपनों से परिवार की जिंदगी रोशन करने की थी चाहत
दृष्टिबाधित अनूप कुमार की आंखों में रोशनी नहीं थी, लेकिन उसके सपनों में पूरे परिवार के बेहतर भविष्य की तस्वीर थी। वह खुद दुनिया नहीं देख सकता था, मगर पढ़-लिखकर परिवार की जिंदगी में उजाला लाने का सपना देख रहा था। पढ़ाई में तेज अनूप नियमित रूप से ऑनलाइन खान सर की कोचिंग करता था और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुटा रहता था।

सहपाठियों के मुताबिक, अनूप पढ़ाई के साथ ही अपने हंसमुख और मजाकिया स्वभाव के लिए भी जाना जाता था। वह दोस्तों से घुल-मिलकर रहता और अपनी बातों से सबको हंसाता था। देर रात किसी दोस्त के कमरे में जाकर सो जाना भी उसके लिए सामान्य बात थी। दोस्त उसे प्रतिभाशाली, मिलनसार और जिंदादिल बताते हैं।

अनूप की अचानक मौत की खबर ने परिवार के साथ उसके सहपाठियों को भी अंदर तक झकझोर दिया। दोस्तों को अब उसकी हंसी-मजाक और साथ बिताए पल याद आ रहे हैं। परिवार के लोगों के मुताबिक, बुधवार को परिजन उसे हॉस्टल से घर ले जाने के लिए आने वाले थे। 

घर जाने की तैयारी और अपनों से मिलने की उम्मीद के बीच मौत ने उसे हमेशा के लिए परिवार से छीन लिया। जिस बेटे से परिवार को भविष्य संवारने की उम्मीद थी, उसी बेटे की अर्थी उठने की कल्पना किसी ने नहीं की थी। अनूप की मौत ने परिवार के सपनों के साथ उसके दोस्तों की खुशियां भी छीन लीं।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed