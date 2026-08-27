45 मुकदमे, 75 हजार का इनाम: गोरखपुर में पुलिस के हत्थे चढ़ा गुड्डू दाढ़ी; 2004 से अपराध की दुनिया में सक्रिय

गोरखपुर जिले के पीपीगंज थाना क्षेत्र के भरोहिया निवासी शातिर अपराधी गुड्डू दाढ़ी उर्फ गुड्डू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। करीब 45 वर्षीय गुड्डू पर गोरखपुर में 50 हजार और सिद्धार्थनगर में 25 हजार रुपये का इनाम घोषित था। संतकबीरनगर की अदालत उसे मफरूर घोषित कर चुकी है। उसके खिलाफ गोरखपुर समेत आस पास के जिलों में करीब 45 मुकदमे दर्ज हैं। अन्य जिलों के मुकदमों का ब्योरा पुलिस जुटा रही है।

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

पुलिस के अनुसार, गुड्डू के आपराधिक इतिहास में हत्या, हत्या के प्रयास, लूट, चोरी, आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस एक्ट और गैंगस्टर एक्ट के मामले शामिल हैं। पीपीगंज थाने में वर्ष 2004 से उसके खिलाफ लगातार मुकदमे दर्ज होते रहे हैं। इनमें वर्ष 2004 का हत्या, मारपीट और घर में घुसने से संबंधित मुकदमा, वर्ष 2005 में लूट, चोरी और आर्म्स एक्ट के मामले तथा वर्ष 2008 का हत्या, साक्ष्य मिटाने और अपहरण से संबंधित मुकदमा शामिल है।इसके अलावा वर्ष 2009 में पीपीगंज थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। वर्ष 2016 में आर्म्स एक्ट और वर्ष 2023 में लूट, चोरी और गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे दर्ज हुए। वर्ष 2023 के लूट के मामले में पुलिस ने आरोपपत्र 24 अप्रैल 2023 को न्यायालय भेजा था।पुलिस के मुताबिक, आरोपी के खिलाफ गोरखपुर के अलावा अन्य जिलों में भी मुकदमे दर्ज हैं। उनका विवरण संकलित किया जा रहा है। कार्रवाई करने वाली टीम में उपनिरीक्षक पुरुषोत्तम आनंद और पीपीगंज थाने की पुलिस टीम शामिल रही।