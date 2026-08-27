Gorakhpur News: दृष्टिबाधित कॉलेज के बाथरूम में कुंडे से लटका मिला छात्र का शव

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- मंगलवार रात बाथरूम गया था छात्र, सुबह सफाईकर्मी ने दरवाजा खटखटाया तो नहीं मिली आवाज- सीसीटीवी में गमछा और बाल्टी लेकर जाते दिखा- वर्ष 2019 से आवासीय व्यवस्था में रहकर पढ़ रहा था देवरिया का अनूप- पुलिस ने मोबाइल कब्जे में लेकर शुरू की जांच, पैनल से होगी पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफीगोरखपुर। लालडिग्गी स्थित स्पर्श राजकीय दृष्टिबाधित बॉयज इंटर कॉलेज के बाथरूम में बुधवार सुबह आठवीं के छात्र अनूप कुमार (18) का शव कुंडे में गमछे के सहारे लटका मिला। देवरिया के रामगुलाम टोला निवासी अनूप आवासीय व्यवस्था में रहकर पढ़ाई करता था।घटना की सूचना पर एसपी सिटी निमिष पाटील और एडीएम सिटी गजेंद्र कुमार मौके पर पहुंचे। पुलिस ने स्कूल में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। इसमें अनूप गमछा और बाल्टी लेकर अकेले बाथरूम की ओर जाता दिखाई दिया। पुलिस प्रथमदृष्टया आत्महत्या की आशंका जता रही है।प्रधानाचार्य लक्ष्मी शंकर जायसवाल के अनुसार, मंगलवार रात करीब 10 बजे छात्र बाथरूम गया था। सुबह सफाईकर्मी विनोद ने काफी देर तक दरवाजा बंद देखा तो खटखटाया। अंदर से कोई आवाज नहीं आई तो उसने स्कूल प्रबंधन को सूचना दी। जानकारी मिलने पर राजघाट पुलिस पहुंची। दरवाजा अंदर से बंद था। उसे खोलने पर छात्र कुंडे में गमछे के सहारे लटका मिला। पुलिस ने शव नीचे उतरवाकर कब्जे में ले लिया। रामआसरे का बेटा अनूप दोनों आंखों से दिव्यांग था। वह वर्ष 2019 से इसी स्कूल में आवासीय छात्र के रूप में रहकर पढ़ाई कर रहा था। पुलिस ने घटना की जानकारी परिजन को दी। पिता रामआसरे रिश्तेदारों के साथ स्कूल पहुंचे और घटना की जानकारी ली। उन्होंने स्कूल के कर्मचारियों और छात्रों से भी बात की सीसीटीवी फुटेज देखी।मोबाइल से खुलेगा मौत का राजपुलिस ने छात्र का मोबाइल कब्जे में ले लिया है। उसके कॉल डिटेल और मोबाइल में उपलब्ध अन्य जानकारियों की जांच की जा रही है। आत्महत्या की वजह जानने के लिए स्कूल के छात्रों और शिक्षकों से भी पूछताछ की जा रही है। पुलिस यह भी जांच रही है कि छात्र किसी तनाव या परेशानी में तो नहीं था।पैनल से पोस्टमार्टम, वीडियोग्राफी भीएसपी सिटी निमिष पाटील ने बताया कि शव बीआरडी मेडिकल कॉलेज भिजवाया गया है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए डॉक्टरों के पैनल से पोस्टमार्टम कराया जाएगा और इसकी वीडियोग्राफी भी होगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।